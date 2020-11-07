الحزب الإسلامي ينفي انسحابه من الجبهة العراقية

2020/11/07 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي النائب رشيد العزاوي، اليوم السبت، انسحاب الحزب من الجبهة العراقية.وقال العزاوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه” بعد انتشار اشاعات عن انسحاب الحزب الإسلامي العراقي من الجبهة العراقية، نؤكد عدم وجود اي مباحثات بيننا وبين السيد رئيس مجلس النواب”.وأضاف أننا” متمسكون بوجودنا …

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