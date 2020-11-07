المالية تعلق على أطروحة مقتدى الصدر الاقتصادية

2020/11/07 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة المالية، السبت، تأييدها لـ”أطروحة” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن “درء العجز الاقتصادي”. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة رحبت بطرح السيد مقتدى الصدر كونها جاءت متوافقة مع رؤية رئيس مجلس الوزراء، التي استندت اليها الورقة البيضاء، وتبنتها وزارة المالية والحكومة، من أجل النهوض بواقع …

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