2020/11/07 | 18:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الثاني 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الاصابات 749 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————97

ابو دشير ——————21

الاسكان ——————7

الاعلام ——————25

البياع ——————16

التاجي ——————4

التراث ——————1

الحارثية ——————1

الحرية ——————24

الــدورة -———-——67

السيدية ——————16

الشالجية ——————16

الشرطة الرابعة ————9

الشعلة ——————22

الصالحية ——————13

الطارمية ——————4

الطوبجي ——————1

العامرية ——————21

العطـيـفيـة -—————14

الغزاليـة -—————24

القادسيـة —————-20

الكاظميـة —————34

اللطيـفيـة —————13

المحمودية —————46

المـعالـف —————2

المكاسب —————-6

المنصور —————-20

المواصلات -————-10

الوشاش ——————-8

اليوسفية —————2

اليـرموك ——-———6

حي الجامعة ————-17

حي الجهاد -————50

حي الخضراء -————9

حي العامل -————-36

حي العدل ——-——-11

حي الفرات —————-9

سبع البور —————6

ســويـب —————7

شارع حيفا —-——--— 1

ناحية الرشيد ————3

كرادة مريم —————1

مجمع الايادي ————2

سكنة جانب الرصافة -———20

محافظة اربيل ———— 1

محافظة الانبار —--—— 1

محافظة ديالى -——— 1

محافظة صلاح الدين—— 1

محافظة ميسان ——— 1

الشفاء: 602

الوفيات:2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو غريب يتصدر .. توزيع الإصابات الجديدة في الكرخ) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو غريب يتصدر .. توزيع الإصابات الجديدة في الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).