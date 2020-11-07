مانشستر يونايتد ينتفض بانتصار صعب على إيفرتون (فيديو)

2020/11/07 | 18:53 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نغمة الفوز على حساب منافسه إيفرتون بعدما تغلب عليه على أرضه ملعب "جوديسون بارك" بنتيجة 1-3.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بعد مباراتين أمام تشيلسي وآرسنال بالتعادل السلبي والخسارة بهدف نظيف على الترتيب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من البداية التهديفية لصالح إيفرتون عن طريق بيرنارد، في الدقيقة 19، إلا أن مانشستر يونايتد نجح في قلب الطاولة على أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

واستطاع مانشستر يونايتد تسجيل هدفين عن طريق، برونو فيرنانديز، في الدقيقتين 25 و32 من زمن الشوط الأول لتنتهي أول 45 دقيقة بنتيجة 1-2 لصالح الضيوف.

وقبل نهاية المباراة بثواني قليلة، استطاع مهاجم مانشستر يونايتد الجديد، إدينسون كافاني، أن يسجل هدفه الأول مع الفريق ويزيد جراح إيفرتون بهدف ثالث في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 10 ويصعد للمركز الـ13 في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ذاق إيفرتون الهزيمة الثالثة على التوالي وتجمد رصيده عند النقطة 13 في المركز الخامس.

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