ترامب يحسم الجدل من طرف واحد: فزت في الانتخابات بفارق كبير

2020/11/07 | 19:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا - ناس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية متفوقا على نظيره المرشح الديمقراطي جو بايدن.



وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات..



وبفارق كبير".

كان ترامب أكد أن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية بعد الساعة الثامنة مساء يوم الانتخابات، ساهمت في تغيير النتائج بولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى التي تتقارب فيها الأصوات مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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