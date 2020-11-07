الغانمي يوجه بتبسيط اجراءات الحصول على البطاقة الوطنية للمرضى والمسنين

2020/11/07 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالانتقال الفوري لدور رعاية المسنين ومنازل المرضى لإنجاز إصدار البطاقة الوطنية لهم.

وقال الغانمي على صفحته الرسمية في موقع (فيس بوك)، إن “تبسيط الإجراءات للمرضى وكبار السن عمل يُنال به رضا الله، ويجب أن يتسابق الجميع لخدمتهم”.

وأضاف، “وعليه وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالاستجابة السريعة لإصدار البطاقة الوطنية لأي من المرضى والمسنين والانتقال الفوري لدور رعاية المسنين او منازل المرضى لإنجاز هذا العمل”.

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