2020/11/07 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب عبر تويتر: لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب عبر تويتر: لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).