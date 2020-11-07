2020/11/07 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بالاستجابة السريعة لإصدار البطاقة الوطنية للمرضى والمسنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بالاستجابة السريعة لإصدار البطاقة الوطنية للمرضى والمسنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).