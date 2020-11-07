كورونا تبعد إيموبيلي وثنائي لاتسيو عن مواجهة يوفنتوس

2020/11/07 | 19:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن غياب الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو عن مباراة فريقه المقبلة أمام يوفنتوس، في قمة الجولة الثامنة من الكالشيو.

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