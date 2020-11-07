قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني

2020/11/07 | 19:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لـ ريال مدريد، قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

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