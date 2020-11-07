2020/11/07 | 19:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة نجم الدين كريم تشكر زعماء كوردستان وتعلن تعهداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/07 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة نجم الدين كريم تشكر زعماء كوردستان وتعلن تعهداً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة نجم الدين كريم تشكر زعماء كوردستان وتعلن تعهداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).