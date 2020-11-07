مدفون منذ 30 عاماً.. آخر تطورات التحقيق بحادثة انفجار انبوب غاز على مقر للحشد

2020/11/07 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم السبت، آخر التطورات بشأن التحقيق بحادثة انفجار انبوب الغاز الاستراتيجي الذي حصل في المحافظة وقال النائب الاول لمحافظ المثنى سامي نعمة، لـ(بغداد اليوم)، ان "هنالك لجنة من وزارة النفط، واخرى من وزارة الداخلية واخرى من الحكومة المحلية والاجهزة الامنية لغرض الوصول الى نتائج بشأن حادثة انفجار انبوب الغاز الاستراتيجي الذي وقع قبل يومين".واشار الى ان "نتائج التحقيقات بشأن حادث انفجار الانبوب الذي وقع بالقرب من قضاء الرميثة لم تظهر لحد الان".وتابع نعمة "توجد شكوك تصل الى 90٪؜ بان الحادث ناتج عن فعل فاعل او استهداف لاحد مقار الحشد الشعبي الموجودة هناك وهذا الانبوب الموجود منذ ثلاثين عام لم يحصل مثل هذا الحادث طيلة الفترة الماضية فلماذا يحصل بهذه الفترة، وان طريقة دفنه عميقة على الرغم من إن حمايته ليست كافية".

واعلن اللواء 44 في الحشد الشعبي، الخميس، (05 تشرين الثاني، 2020)، وفاة ‏اثنين من مقاتليه اصيبوا بانفجار انبوب غاز بالرميثة في محافظة المثنى.‏وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حصيلة الشهداء الذين ارتقوا ‏جراء انفجار أنبوب الغاز في الرميثة ارتفعت إلى أربعة بعد أن استشهد اثنان جراء ‏تأثرهما بالإصابات".‏واضاف البيان أن "المقاتل في اللواء اياد سلمان الحساني والذي أصيب بانفجار ‏أنبوب الغاز في الرميثة استشهد يوم امس متأثرا بجروحه"، مضيفا ان "المصاب ‏الاخر في الحادث نفسه حسن عبادي الظالمي ارتقى اليوم شهيدا متأثرا بجروحه ‏أيضا".‏وتابع أن "المجموع جراء هذا الحادث اصبح أربعة شهداء".‏وكانت هيأة الحشد الشعبي، أعلنت السبت (31 تشرين الأول 2020)، مصرع اثنين من منتسبي الحشد بالانفجار الذي حدث صباح ‏اليوم في محافظة المثنى.‏

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إلحاقا بالخبر الخاص بانفجار أنبوب ناقل للغاز قرب معسكر للحشد الشعبي شمال ‏المثنى، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا اللواء 44 إلى شهيدين وهما (حسين عبدالله الظالمي، وعيسى هاشم عبادي الموسوي) و خمسة ‏جرحى تعرضوا لحروق متفاوتة مع تفجير كدس الاعتدة"، مشيرة إلى "استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب".‏

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