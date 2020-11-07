ترامب يغرد مجدداً: لقد فزت بالانتخابات وبفارق كبير

2020/11/07 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

غرد الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية

وقال ترامب في تغريدة جديدة له، "لقد فزت بالانتخابات وبفارق كبير".

وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا خصومه الديمقراطيين المسؤولية عن التلاعب بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة من خلال عشرات آلاف بطاقات الاقتراع "غير الشرعية".وذكر الرئيس الجمهوري، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" صباح اليوم السبت: "عشرات آلاف الأصوات التي تم تسلمها بطريقة غير قانونية بعد الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين غيرت بسهولة نتائج التصويت في بنسلفانيا وبعض الولايات حيث كان الفارق ضئيلا جدا".وتابع: "كمسألة منفصلة، لم يتم السماح بمراقبة مئات آلاف الأصوات، وهذا يغير أيضا نتائج التصويت في العديد من الولايات، بما فيها بنسلفانيا، حيث كان الجميع مقتنعين بفوزنا بسهولة في ليلة يوم الانتخابات".وأشار ترامب إلى أن تقدمه في بنسلفانيا "اختفى" لاحقا فيما لم يُسمح لأحد ما بمراقبة فرز الأصوات في الولاية على مدى فترات طويلة.ووصف ترامب ذلك بأنه يمثل "مخالفة صارمة وصارخة للشفافية القانونية"، محذرا من أن "أمورا سيئة" حصلت في مراكز الاقتراع وراء الأبواب المغلقة في تلك الساعات.وقال: "جرارات صدت الأبواب وتمت تغطية النوافذ بلوحات كارتونية سميكة لمنع المراقبين من إلقاء النظر على غرف الفرز.



أمور سيئة حدثت في داخلها، وتغيرات كبيرة حصلت".

وذكر الرئيس في تغريدة منفصلة: "كان الناس يصرخون "أوقفوا الفرز" و"نطالب بالشفافية" فيما منع المراقبون الشرعيون من الوصول إلى غرفة الفرز!".وأكد ترامب أن محامي حملته الانتخابية سيعقدون مؤتمرا صحفيا موسعا في فيلادلفيا أكبر مدن بنسلفانيا في الساعة الـ11.30 بتوقيت المنطقة الشرقية (الـ16.30 من مساء اليوم بتوقيت غرينيتش).من جانبه، سارع "تويتر" لوضع علامات تحذيرية على تغريدات ترامب الأخيرة بشأن التصويت في بنسلفانيا تنص على أن تلك التغريدات تضم "محتوى متنازعا عليه وقد يكون مضمونها مضللا بشأن كيفية المشاركة في الانتخابات أو الفعاليات العامة الأخرى".وسبق أن اتخذ "تويتر" إجراءات مماثلة طالت أكثر من 10 تغريدات نشرها ترامب على حسابه منذ يوم التصويت في الثالث من نوفمبر.ويأتي ذلك على خلفية انتزاع المرشح الديمقراطي جو بايدن الصدارة في التصويت بولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين لتحديد الفائز في السباق الانتخابي.وأعرب الرئيس الجمهوري مرارا وتكرارا عن معارضته الشديدة للتصويت عبر البريد، محملا خصومه الديمقراطيين المسؤولية عن "الاحتيال" خلال فرز الأصوات.ورفعت حملة ترامب الانتخابية شكاوى قضائية وطلبت تعليق عملية الفرز في عدة ولايات منها بنسلفا

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