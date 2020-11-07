رسميا : لا تزوير ‏في الانتخابات الامريكية

2020/11/07 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت لجنة الانتخابات الامريكية ، عدم وجود اي ادلة تشير الى عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.وقالت مسؤلة اللجنة في تصريح لشبكة / سي ان ان/ الاميركية: "لقد قام المسؤولون الحكوميون والمحليون وعمال الاقتراع في جميع انحاء البلاد بتزويدنا بالتقارير ، اولا باول"./انتهى3

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