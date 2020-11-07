تسجيل 3554 اصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة في الاردن

2020/11/07 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 3554 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الاردن اليوم، جميعها محلية، ليرتفع معها اجمالي الحالات المسجلة في المملكة الى 104802اصابة.كما اعلنت الصحة الاردنية في موجز صحفي ، عن تسجيل 45حالة وفاة بالفيروس ، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ انتشار الوباء الى 1181حالة./انتهى

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