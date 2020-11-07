ترامب يغادر البيت الأبيض إلى ناديه للغولف في فرجينيا مع تواصل تقدم بايدن

2020/11/07 | 19:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستيرلينغ (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت البيت الأبيض للمرة الأولى منذ اليوم الانتخابي متوّجها إلى نادي الغولف الذي يملكه في ضواحي فرجينيا، فيما يتواصل فرز الأصوات وسط تقّدم خصمه جو بايدن في ولايات حاسمة.وبعد كلمتين ألقاهما من البيت الأبيض في الأيام الأخيرة، غادر ترامب مقر الرئاسة إلى […]

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