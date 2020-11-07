تويتر يحجب تغريدة ترامب

2020/11/07 | 19:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد قررت ادارة موقع تويتر حجب تغريدة دونالد ترامب بسبب الادعاء الكاذب

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