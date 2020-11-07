الداخلية تحدد شريحة ستتسلم البطاقة الوطنية في المنازل

2020/11/07 | 19:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار البطاقة الوطنية لكبار السن والمرضى، فيما وعد باصدارها من منازلهم اذا تطلب الأمر. وقال الغانمي في تدوينة تابعها “النور نيوز” إن “تبسيط الاجراءات للمرضى وكبار السن عمل يُنال به رضا الله، ويجب أن يتسابق الجميع لخدمتهم”. وأضاف، “وعليه وجهنا مديرية الأحوال …

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