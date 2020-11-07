ترامب يغادر البيت الأبيض!

2020/11/07 | 19:23 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

السبت 7 نوفمبر 2020 | 07:16 مساءً | عدد القراءات : 10

غادر الرئيس الأمركي دونالد ترامب، اليوم السبت، البيت الأبيض متجها إلى ناديه للغولف في فرجينيا مع تواصل عد الأصوات في 5 ولايات حاسمة.

وأعلن الرئيس ترامب على حسابه في تويتر قبل قليل أنه فاز في الانتخابات الرئاسية.

وقال في تغريدته: ”لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير“.

ومنذ يوم الثلاثاء يستمر فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، لتحديد الفائز بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

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