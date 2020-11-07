ترامب: لقد ربحت الانتخابات

2020/11/07 | 19:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الامريكي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، يوم السبت، عن فوزه في الانتخابات بفارق كبير على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة له على منصة "تويتر"، "لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير".

وأضاف: "استخدمت جورجيا وميشغان برنامج عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات".

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