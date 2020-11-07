التعليم تعلن زيادة المنح المجانية للدراسة الطبية وتخفيض أجور الجامعات الأهلية

2020/11/07 | 19:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، زيادة المنح الدراسية المجانية في المجموعة الطبية، وتخفيض الأجور في الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات كافة، لـ"تقليل أثر الظروف الاقتصادية الراهنة".

وذكر المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، إن "اجتماع الهيأة العامة للجامعات والكليات الأهلية الذي ترأسه رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي علاء عبدالحسن عطية وبحضور ممثلي دائرة التعليم الأهلي، أسفر عن قرار بزيادة المنح الدراسية المجانية في المجموعة الطبية إلى نسبة 25 % من الطاقة الاستيعابية للكليات".

وأضاف العبودي، أن ذلك يأتي "استنادا إلى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، ومراعاة مؤشر الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي الدراسة الإعدادية لهذا العام، إضافة إلى الاستجابة لتطلعات أصحاب المعدلات التنافسية بالالتحاق في التخصصات الطبية".

وتابع، أن "المجتمعين من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ناقشوا سقف الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية، وأنهم استجابوا لدعوة وزارة التعليم العالي بتخفيض الأجور في التخصصات كافة لذوي الدخل المحدود والطلبة المتعففين لتقليل أثر الظروف الاقتصادية الراهنة".

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