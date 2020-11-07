ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية بفارق كبير

2020/11/07 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الرئيس الامريكي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اليوم السبت، عن فوزه في الانتخابات بفارق كبير، برغم تقدم منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن في نتائج الانتخابات حتى الان.

وقال ترامب في تغريدة له على “تويتر”، “لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير”.

وأضاف “استخدمت جورجيا وميشغان برنامج عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات”.

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