مستشارو ترامب يحثونه “سرا” على الاستعداد للهزيمة

2020/11/07 | 19:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة المعارك القانونية، إلا أن صحيفة “واشنطن بوست” كشفت أن مستشاريه حثوه بشكل سري على الاستعداد للهزيمة الانتخابية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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