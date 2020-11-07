نوادي لندن العريقة.. غاريك وسواه تبقى حكرا على الرجال رغم محاولات الانفتاح

2020/11/07 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – في وقت يزداد المجتمع وعيا بضرورة الحدّ من التمييز في حقّ النساء، يتنامى الغضب إزاء النوادي اللندنية النخبوية جدّا حيث يلتقي وزراء ونوّاب ورجال أعمال والتي لا تزال حكرا على الرجال بغالبيتها.يتمتّع نادي “غاريك” الذي أُسس سنة 1831 بسحر إنكليزي الطابع بواجهته الكبيرة الرمادية ومكتبته الضخمة المصنوعة من الخشب […]

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