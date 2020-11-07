كبرى وسائل الإعلام الأمريكية تعلن الفائز في الانتخابات

2020/11/07 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق.

وقالت قنوات “سي إن إن” و”إن بي سي”، إن بايدن أصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بعد ضمان فوزه في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة وحصوله على 20 مندوباً، ليصل إلى 284 مندوباً من أصل 538 بالمجمع الانتخابي، وهو ما يفوق الرقم السحري “270”، الذي يضمن وصول صاحبه إلى البيت الأبيض.

وكان بايدن قد تحدث، في خطاب جديد وجهه للشعب الأمريكي، يوم السبت، وقد بدا كرئيس منتخب دون أن يعلن ذلك.

وقال بادين في خطابه: إن “هناك من يسعى لوقف الفرز، لكننا لن نسمح بذلك”، مضيفاً أنه جاء الوقت لينسى الأمريكيون الفرقة، وللعمل معاً بعيداً عن التحزب لمواجهة أزمة كورونا ولبناء أمريكا جديدة، داعياً الأمريكيين للتلاقي للتغلب على الغضب.

وأردف بايدن أن لديه تفويضاً بشأن فيروس كورونا والاقتصاد وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.

وتعهد بالعمل منذ اليوم الأول لوضع حد للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.

وتجنب بايدن إعلان فوزه بالانتخابات رغم أن فوزه بات قاب قوسين أو أدنى بعد جمعه 264 صوتاً في المجمع الانتخابي، ولا يفصله سوى 6 أصوات فقط للفوز بالرئاسة.

وعزز بايدن تقدمه في ولاية بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين، وبدأ أنصاره الاحتفال بقرب وصوله إلى البيت الأبيض، حيث إنه بعد فرز أكثر من 96% من أصوات بنسلفانيا، يحافظ المرشح الديمقراطي على التقدم بشكل كبير.

ونقلت شبكة “سي إن إن” (CNN) أن بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا وحدها بأكثر من 14 ألفاً و500 صوت.

والفوز في بنسلفانيا وأصواتها العشرين في المجمع الانتخابي سيمنح بايدن أكثر من الأصوات المطلوبة لحسم الانتخابات، وعددها 270.

في الوقت ذاته تقدم بايدن في ولايات متأرجحة أخرى مثل جورجيا ونيفادا.

في المقابل حذر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، بايدن، من إعلان فوزه بالرئاسة.

وقال المرشح الجمهوري، في تغريدة على حسابه بتويتر، الجمعة: “على جو بايدن ألا يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس.



يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضاً.



الإجراءات القانونية بدأت للتو”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في تغريدة أخرى: “قد نستعيد تقدمنا في بعض الولايات مرة أخرى مع المضي قدماً في الإجراءات القانونية”.

ويبدو أن ترامب لم يظهر أي مؤشر على استعداده للقبول بـ”الهزيمة”، وأوضح، في بيان سابق لحملته يوم الجمعة، أنه سيواصل التمسك بمزاعمه، التي لم يقدم ما يدعمها، بشأن تزوير الانتخابات.

وأضاف: “قلنا من البداية إنه يجب إحصاء كل صوت قانوني، وعدم إحصاء الأصوات غير القانونية، لكننا واجهنا مقاومة لهذا المبدأ الأساسي من الديمقراطيين في كل منعطف”.

وقال مات مورغان، المستشار العام لحملة ترامب، في بيان، إن عمليات التصويت في جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا شابتها كلها مخالفات، وإن ترامب سينتصر في النهاية في أريزونا.

وأكمل أن الحملة ستسعى لإعادة فرز الأصوات في جورجيا كما ستفعل في ويسكونسن التي فاز فيها بايدن بفارق يفوق 20 ألف صوت.

وأشار مصدران مطلعان، يوم الجمعة، إلى أن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب تريد جمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها الرئيس على نتائج الانتخابات.

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