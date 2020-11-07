قيادي كردي: منفذ إبراهيم الخليل يعد منجم الذهب لعائلة بارزاني

2020/11/07 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…اعتبر القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية وعضو برلمان إقليم كردستان السابق سوران عمر، السبت، أن حكومة الإقليم لن تسلم المنافذ الحدودية لبغداد.وقال عمر لـ /المعلومة/ إن “عائلة بارزاني التي تتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني وتسيطر على المفاصل الرئيسية لحكومة إقليم كردستان تعد المنافذ الحدودية، وتحديدا معبر إبراهيم الخليل منجما للذهب لانها تدر مليارات الدنانير شهريا”.وأضاف أنه “من الصعوبة البالغة أن تقبل حكومة إقليم كردستان وعلى رأسها مسرور بارزاني بشرط بغداد لتسليم المنافذ الحدودية، لآن هذا الأمر يعني خسارتهم لمليارات يسيطرون عليها وتذهب لجيوب العائلة الحاكمة، دون وجود حسيب أو رقيب”.ويربط منفذ إبراهيم الخليل العراق بتركيا عبر محافظة دهوك، ويعد واحدا من أكبر المنافذ في العراق وتدخل عبره الآلاف من الشاحنات والبضائع بشكل يومي.



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