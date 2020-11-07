آخر تحديث للطقس.. أمطار غزيرة وغبار بعدد من مدن البلاد

2020/11/07 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار الجوي في أغلب مناطق البلاد.

وقال صادق عطية، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "الاجواء في اغلب مناطق البلاد ستستمر غير مستقرة هذا الأسبوع، حيث من المتوقع ان تتشكل حالة عدم استقرار جوي عبارة عن موجة عليا باردة واستجابة مدارية سطحية رطبة".

وتوقع أن تشهد حالة الطقس "زخات من الامطار الرعدية على فترات في مناطق واسعة من مدن الوسط وتمتد الهطولات لتشمل مناطق واسعة من مدن الجنوب واجزاء من مدن الشمال، ويزداد تركيز الامطار على مدن الشريط الحدودي للعراق المحاذي لإيران".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى أنه "لا يستبعد تشكل الغبار في بعض المناطق بسبب نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية او رياح هابطة من سحب ركامية".

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