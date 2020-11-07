فورين بوليسي:ادارة بايدن ستواجه العقبات بسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ

2020/11/07 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…اكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الامريكية ان ادارة بايدن في حال فوزه ستقدم حكومة منقسمة بشان احتمالية نطاق سيطرتها على السلطة التنفيذية للادارة مع فوز الجمهوريين بهامش ضئيل في الكونغرس.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” وجود الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعني على الاقل تعقيد على الاجندة التشريعية للديمقراطيين فضلاً عن التحديات المستمرة أمام إدارة بايدن ومنها القدرة على الحكم بفعالية، فقد يتحول بايدن إلى أوامر تنفيذية وتدابير تنفيذية أخرى ، مما يؤدي إلى إعاقة عمله مما يثير اسئلة عديدة عن مدى نطاق سلطته التنفيذية “.واضاف أن ” مدى وصلاحيات السلطة التنفيذية للرئيس طالما مثلت نفاقا تقليديا لكلا الحزبين حينما يكونان خارج السلطة ، لكنهما يلجئان دائما الى طرق جديدة ومبتكرة لممارستها حينما تسنح لهما الفرصة للفوز ودخول البيت الابيض وهذا يعكس الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الرئيس يتمتع بسلطة تنفيذية واسعة من الناحية العملية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشؤون الخارجية والأمن القومي، وهذه السلطة ليست بالضرورة مثبتة في المنصب بموجب الدستور، بل إنها تنعكس في أغلب الأحيان في حقيقة أن الكونغرس ، على مر السنين ، فوض الكثير من سلطته ذات الصلة إلى الرئيس ، إما صراحة من خلال القوانين أو ضمنيًا من خلال الإذعان للمبادرة التنفيذية”.وتابع التقرير ان ” ادارة اوباما استخدمت السلطة التنفيذية للتأثير بشكل كبير على عدد من الجبهات، حيث مزجت الإنجازات الدبلوماسية الكبرى مثل اتفاق باريس والاتفاق النووي الإيراني بين الالتزامات السياسية والاتفاقيات التنفيذية بطريقة تجنبت إلى حد كبير الحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون”.وبين أن ” هذه الممارسات التي قامت السلطة التنفيذية للرئيس والغير محددة بقانون معين هي وراء التراجع اللاحق لادارة ترامب عن العديد من مبادرات أوباما الأكثر قيمة ومنها الاتفاقية النووية مع ايران “.واشار التقرير الى أنه ” وبعد حكم ترامب لاربع سنوات وبوجود مجلس شيوخ غير متعاون قد تلجأ ادارة بايدن إلى النظر إلى استخدامات أوباما للسلطة التنفيذية كمخطط لمتابعة أهداف السياسة الخارجية الخاصة به”.وبين أن ” ترامب استخدم تفسيرات صارمة للقوانين وسلطته الدستورية لتعطيل المبادئ الأساسية لمكانة الولايات المتحدة في العالم والنظام الدولي الأوسع.



غالبًا ما قام المسؤولون بالتعتيم على الأسس القانونية المشكوك فيها لإجراءات الإدارة ، حتى أثناء مشاركتهم في سياسة حافة الهاوية القانونية مع المحاكم والمؤسسات الأخرى، ولم تشكل الاعتراضات في الكونغرس بما في ذلك داخل حزب الرئيس تهديدًا خطيرًا ، وذلك بفضل حق النقض الذي يتمتع به ترامب والدعم القوي من معظم الحزب الجمهوري”.نتيجة لذلك ، كان القيد الوحيد ذو المغزى على العديد من سياسات ترامب الأكثر تخريبًا هو الانتخابات التي يبدو الآن أنه سيخسرها و لولا ذلك ، لا أحد يعرف إلى أين كانت سياساته ستؤدي ربما الخروج من الناتو او سحب القوات من أوروبا ، أو حتى شن حرب على إيران”.



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