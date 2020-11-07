بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية

2020/11/07 | 19:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم

السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو

بايدن، في الانتخابات الرئاسية

الأمريكية.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات

تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي

جو بايدن فاز بانتخابا

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