2020/11/07 | 19:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: مصطفى هيل الانباري

كشفت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير

من الامور التي كانت غائبة الجمهور تارة

او عززت بعضا منها تارة اخرى، ومن بين ما

كشفته؛غياب مستوى من الوعي عند البعض،

ومن جملة ما عززته ا

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