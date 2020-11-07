وسائل اعلام امريكية تعلن فوز بايدن بكرسي الرئاسة

2020/11/07 | 19:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عدد من الوسائل الاعلام الامريكية، اليوم السبت، فوز المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الامريكية.

وأعلنت وسائل اعلام أميركية منها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم اعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأميركية.

كما أشارت شبكتا "إن بي سي" و "سي بي إس" إلى أن بايدن فاز بالسباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب.

وقبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير، لنحو 40 عاما.

يأتي هذا في وقت اعلن فيه الرئيس الامريكي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، في وقت يابق من يوم السبت، عن فوزه في الانتخابات بفارق كبير على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة له على منصة "تويتر"، "لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير".

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