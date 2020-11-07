الكاظمي يزور تدريبات اسود الرافدين

2020/11/07 | 19:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، يرافقه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مقر تدريبات المنتخب العراقي بكرة القدم، في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.

ويخوض منتخب اسود الرافدين وحدته التدريبية الثانية في ملعب الشعب الدولي، بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا، تحضيرا لمباراتي الأردن واوزبكستان الوديتين في الإمارات يومي 12 و17 من الشهر الحالي.

ويقود المدرب السلوفيني، سريتشكو كاتانيتش، الوحدة التدريبية الاولى بحضور جميع اللاعبين المدعوين للقائمة، اضافة الى المحترف في صفوف السيلية، مهند علي.

وتستمرُ تدريبات المنتخب الوطني على اديم ملعب الشعب يومي السبت والأحد، على ان يغادر الوفد الى الامارات يوم الاثنين الموافق التاسع من هذا الشهر.

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