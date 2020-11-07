2020/11/07 | 19:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

558 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى احتمالية تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤثر بزخات من الامطار الرعدية على فترات في مناطق واسعة من مدن البلاد، ولا يستبعد تشكل الغبار في بعض المناطق.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (7 تشرين الثاني 2020): "تستمر الاجواء في اغلب مناطق البلاد غير مستقرة هذا الاسبوع، حيث من المتوقع ان تتشكل حالة عدم استقرار جوي، عبارة عن موجة عليا باردة واستجابة مدارية سطحية رطبة، لتؤثر بزخات من الامطار الرعدية على فترات في مناطق واسعة من مدن الوسط".

وأضاف، "وتمتد الهطولات لتشمل مناطق واسعة من مدن الجنوب واجزاء من مدن الشمال.



ويزداد تركيز الامطار على مدن الشريط الحدودي للعراق المحاذي لايران".

وتابع: "ولايستبعد تشكل الغبار في بعض المناطق بسبب نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية او رياح هابطة من سحب ركامية" .

وأوضح، انه "لاحظ صورة الاقمار والسحب كيف يؤثر التيار الغربي في جذب الرطوبة السطحية وتشكل السحب الرعدية الممطرة قرب سطح الارض".





A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر على العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).