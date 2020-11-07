الوضع القانوني لمعبر الگرگرات - سعيد الوجاني

2020/11/07 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني هل يتجه الوضع بالغرغرات الى الانفجار ؟ منذ صدور قرار مجلس الامن 2548 الذي كان متوازنا ، عندما ركز على الحل السياسي التوافقي الذي يعني الحكم الذاتي ، ولا يعني الانفصال باسم شعارات تعود الى الحرب الباردة ...



، فقدت جبهة البوليساريو اعصابها ، وبدأت تتصرف كبلطجية غير منضبطة ضد القرار المذكور ، وضد مجلس الامن ، وضد بعثة " المينورسو " ، عامدة الى قطع الطريق الرابط بين الگرگرات ، معبر " بير الگندوز " ......





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