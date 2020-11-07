2020/11/07 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تفشي الجائحة.. خريف أربيل ينافس صيفها ويستقطب السياح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/07 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تفشي الجائحة.. خريف أربيل ينافس صيفها ويستقطب السياح) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تفشي الجائحة.. خريف أربيل ينافس صيفها ويستقطب السياح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).