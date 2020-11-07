2020/11/07 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن: سأكون رئيسا لجميع الأميركيين وينتظرنا عمل صعب

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