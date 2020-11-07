عاجل | بايدن يفوز بالرئاسة بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي

2020/11/07 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

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بايدن سيصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدةبايدن يفوز بالرئاسة بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابيعدد من وسائل الإعلام الأميركية بينها فوكس نيوز لم تعلن بعد عن فوز بايدن

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