2020/11/07 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

848 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية، جو بايدن، السبت، رسالة إلى الأميركيين قال فيها: "لقد شرفتموني باختياري رئيسا لهذا البلد العظيم".

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، وأضاف أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس هينا"، مؤكدا أنه سيكون رئيس جميع الأميركيين.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.I will keep the faith that you have placed in me.



pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يغرد للمرة الأولى عقب إعلان فوزه من قبل الاعلام الاميركي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يغرد للمرة الأولى عقب إعلان فوزه من قبل الاعلام الاميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).