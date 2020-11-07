حملة ترامب: الانتخابات لم تنته بعد

2020/11/07 | 20:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف البيان "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة والتي سيعاد فيها إعادة الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت فيها مصاعب قانونية ، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".

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