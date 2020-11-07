2020/11/07 | 20:31 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب بعد إعلان فوز بايدن: الانتخابات لم تحسم بعد 7 SKY TV.

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