الامن النيابية: تقرير مجزرة “الخيلانية” رفع الى 3 جهات وسيعلن بعد ايام

2020/11/07 | 20:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، ان تقرير مجزرة الخيلانية في ديالى تم رفعها ل3 جهات رفيعة.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “التقرير النهائي لمجزرة الخيلانية في ديالى تم رفعها رسميا الى القائد العام للقوات المسلحة ومستشار الامن القومي ورئيس اركان الجيش وهو يتضمن كل النتائج التي تحققت من خلال فريق التحقيق المشترك الذي ارسل فور وقوعها الاسبوع الماضي”.

واضاف، ان “اعلان النتائج ربما بعد ايام قليلة، وهناك تطورات مهمة حدثت في التحقيق تم تدوينها في التقرير النهائي”، مؤكدا على اهمية نشر نتائجه ليتسنى للراي العام معرفة مايحدث مؤكدا ضرورة ان ياخذ الارهابين القصاص العادل جراء الجريمة النكراء”.

وكان 5 اشخاص من قبيلة بني كعب بينهم شيخ استشهدوا واصيب 2 في اعتداء ارهابي في منطقة الخيلانية قرب قضاء المقدادية قبل اكثر من اسبوع”.انتهى 25 ف

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