تعرف على مواصفات سيارة نيسان الجديدة

2020/11/07 | 20:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

كشفت شركة نيسان في الهند عن سيارة Magnit الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها منافسة من حيث السعر الرخيص والترشيد في استهلاك الوقود.

وتأتي Magnit الجديدة بهيكل كروس مميز التصميم طوله 4 أمتار تقريبا، وعرضه 175 سم، وارتفاعه 157 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 250 سم.

وما يميز هذه المركبة هو التصميم الفريد وانسيابية الهيكل الملحوظة، والشكل الغريب للمصابيح الأمامية ومصابيح الضباب، فضلا عن تصميم الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات والإطارات المحيطة بالعجلات.

ورغم حجمها المتوسط حصلت هذه السيارة على قمرة تتسع لـ 5 ركاب، مزودة بمقاعد جلدية رياضية وواجهة قيادة متطورة يمكن التحكم بتقنياتها عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات.

كما زودت نيسان المركبة بكاميرات لمراقبة محيط الهيكل بالكامل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والزجاج والمرايا، وأنظمة تكييف متطورة، ووسادات أمان لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج مجهزة بنظامي دفع أمامي وخلفي، وبنوعين من المحركات الاقتصادية، محركات بسعة 1.0 ليتر بعزم 72 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر بعزم 100 حصان، أما أسعارها فستبدأ من 10 آلاف دولار فقط.



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