بلدية كربلاء تنجز 50 بالمئة من عملية فرز قطع الاراضي الخاصة بخط الصد الاول

2020/11/07 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء

اعلنت مديرية بلدية كربلاء انجاز 50 بالمئة من عملية فرز قطع الاراضي الخاصة بخط الصد الاول من القوات الامنية والكوادر الصحية.

وقال مدير البلدية عبير سليم لـ /المعلومة/، ان “اللجان المشكلة لتهيئة الاراضي الخاصة بخط الصد الاول من القوات الامنية والكوادر الصحية انهت 50 بالمئة من مجمل عملية فرز قطع الاراضي، وبانتظار تذليل باقي المعوقات للشروع بعملية التوزيع التي ستكون على شكل وجبات”.

واضاف سليم ان “ابرز المعقوقات التي تقف امام التوزيع قضية العقود الزراعية واراضي المزارعين، والتي بدأنا بجرد مستحقاتهم لتعويضهم”، مؤكدا ان نهاية العام الجاري ستنتهي قضية العقود الزراعية والمباشرة بفرز الاراضي قبيل توزيعها.



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