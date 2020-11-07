قيادي كردي: منفذ إبراهيم الخليل يعد منجم الذهب لعائلة بارزاني

2020/11/07 | 20:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعتبر القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية وعضو برلمان إقليم كردستان السابق سوران عمر، السبت، أن حكومة الإقليم لن تسلم المنافذ الحدودية لبغداد.

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