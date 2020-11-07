الكاظمي يوجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني ومنحهم جوازات سفر دبلوماسي

2020/11/07 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة الى ملعب الشعب الدولي، وحضر الوحدة التدريبية للمنتخب الوطني العراقي ، التي تجري ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم.

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