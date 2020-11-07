مكافحة المتفجرات تعالج 22 عبوة ناسفة جنوبي كركوك

2020/11/07 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، معالجة 22 عبوة ناسفة في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة كركوك يفيد بوجود اجسام غريبة في قضاء داقوق قرية الصمود، تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى الموقع”.

وأضافت، أنه “عند الوصول تبين وجود 22 عبوة ناسفة محلية الصنع عبارة عن حاوية بلاستيكية سعة 15 لتراً من مخلفات عصابات داعش الإرهابية الارهابي، وقد جرى معالجتها”.

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