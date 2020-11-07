2020/11/07 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاطر الشبق السلطوي – حسين الصدر -1- الشبق السلطوي آفة رهيبة ، وهي لا تُبالي باجتراح الفظائع مهما بلغت نتائجها الكارثية … -2- وتاريخ العالم مليء بالشواهد الدموية التي تعزز ماقلناه ، ويكفي أنْ نُذّكر بمذابح مارسها المصابون بالشبق السلطوي مع أقرب الناس اليهم رَحِماً فكيف بهم مع الآخرين ؟ -3- ومنذ ايام واخبار نتائج […]

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