2020/11/07 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإستطلاعات لم تُخطىء..نحن لم نفهمها – منقذ داغر في كل موسم انتخابي تبرز إستطلاعات الرأي العام كأحد أبطال المشهد الإعلامي،سواء قبل او أثناء الانتخابات.ويزداد الاهتمام الإعلامي والشعبي بهذه الاستطلاعات حين يزداد الاهتمام الاعلامي بتلك الانتخابات وكما هو حاصل اليوم في الانتخابات الامريكية.وكمختصين في الاستطلاعات غالباً ما نحذر من القراءة الخاطئة او المبتسرة لنتائج […]

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