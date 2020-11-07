2020/11/07 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي يجري حول السيد الكاظمي؟ – سمير عبيد يُفترض بحكومة السيد مصطفى الكاظمي وحسب ما شاهده الشعب والرأي العام قد نالت دعم الاغلبية الشيعية المطلقة .ودعمتها الكتل الأخرى غير الشيعية بحيث تصرف بعضها بانه عرساً ونصرا لها وتشفي بالكتل الشيعية.وبمشهد وَضّح للرأي العام كم من الفجوات الخطيرة بين الكتل السياسية الحاكمة ، وكم حجم […]

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