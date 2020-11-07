الكاظمي يوجه بتخصيص طائرة لنقل لاعبي المنتخب الوطني ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية

2020/11/07 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على ستة مهربي نفط في بابل

القت مفارز استخبارات شرطة الطاقة التابعة الى وزارة الداخلية ،اليوم السبت ،القبض على (٦) متهمين خرقوا الانبوب الناقل للنفط ومشتقاته في قرية كويريش بمحافظة بابل

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